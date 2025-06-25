DOSYA NO : 2018/244 Esas

KARAR NO : 2023/1052

Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satışa arz etmek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/06/2023 tarihli ilamı ile 3/5-2.cümle maddesi gereğince Sanığın 20 TL ADLİ PARA, 10 AY HAPİS ve bu hapis cezasının TCK 51/3 maddesi gereğince 1 YIL DENETİM ALTINDA BULUNDURULMASI, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Neset ve Pambuk oğlu, 1974 BATUM doğumlu, EMZAR SURMANIDZE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin MAHALLİ GAZETEDE VE YEREL İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.05.2025