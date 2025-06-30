Manisa'nın Turgutlu ilçesi Osmancık Mahallesi Cennet Deresi Mevkii yakınlarında, dün saat 21.00 sıralarında bir tarım arazisinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının, mangal ateşinden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

5 Arazöz ve Çok Sayıda Ekip Müdahale Etti

Yangın ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri ve Turgutlu Belediyesi’ne ait iş makineleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin karadan yoğun müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

120 Dönüm Alan Kül Oldu, Soruşturma Başlatıldı

İlk belirlemelere göre yangında 120 dönümlük tarım ve orman arazisi zarar gördü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.