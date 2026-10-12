Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da güvenlik alarmı verildi. Reuters'ın aktardığına göre, olası bir saldırı tehdidine karşı yapılan uyarının ardından kentte peş peşe üç patlama sesi duyuldu. Gelişme, bölgede son günlerde artan güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Balistik füze havada imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan balistik füzenin engellenerek imha edildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü ise saldırı uyarısının ardından yaptığı ikinci açıklamada tehlikenin geçtiğini duyurdu. Patlama seslerinin yol açtığı olası hasara ilişkin henüz net bilgi paylaşılmadı.

Riyad'da saldırılar devam ediyor

Başkent Riyad, son günlerde Husilerin füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi oluyor. Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekim'de düzenlenen saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybederken, 300'den fazla kişi yaralandı.

Bölgede artan saldırılar nedeniyle havalimanı faaliyetlerinde aksamalar yaşanırken, güvenlik önlemleri de artırıldı.