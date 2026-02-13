Yönetim Kurulumuzun 10/02/2026 Tarihli ve 64/32 sayılı kararıyla 23.07.2009 tarih ve 27297 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 14.07.2009/15223 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na bağlı kooperatiflerde bir ortaklık payı değeri 100 (Yüz) Türk Lirasına yükseltildiği, bir ortaklık payının değerinin 100 (Yüz) Türk Lirasına yükselmesine yönelik söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ve dayanağını oluşturan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü ile Kooperatifimiz Ana Sözleşmesinin 17, 21 ve 22’ncı maddesi hükümleri çerçevesinde ortaklık taahhütnamesi ile ödemeyi taahhüt etmiş oldukları pay bedellerinin ödenmemiş kısmını teşkil eden sermaye borçlarını 31/03/2026 tarihi mesai saati bitimi olan saat 17:00’a kadar Kooperatifimiz merkez yada şubelerine elden yada Ziraat Bankası Gaziosmanpaşa Şb. 6107007-5040 nolu hesap TR25 0001 0022 1106 1070 0750 40 IBAN no.lu Türk Lirası hesabına ödemeleri, taahhüt ettikleri ortaklık pay bedellerini süresinde ödemeyen ortakların ortaklık hakkının 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 19’uncu Kooperatif Ana Sözleşmesinin 17’nci maddesinde; “Yönetim kurulu, sermaye yükümlülüklerinden borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan ortaklara vereceği iki uygun süre ile yükümlülüklerini yerine getirmelerini ister. Konu ile ilgili ilan, elden yazılı olarak veya kooperatifin ve şube/şubelerinin kapısına, ortakların bulunduğu yerleşim merkezinin muhtarlık ilan yerine asılmak üzere taahhütlü mektupla bu husus mümkün olmazsa borçlu ortakların en kolay ve emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere kooperatif merkezinde veya bağlı olduğu ilde buralarda da yoksa en yakın ilde çıkan bir gazetede ayrıca elektronik ortamda yapılır. Yapılacak ilanı ihtiva eden yazıya bahse konu ortağın/ortakların ortak no, ad–soyad, borç türü ve miktarına dair bilgileri içeren liste eklenir. Ortaklardan bir ay içerisinde sermaye yükümlülüklerini veya sair ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri istenir. İlk isteğe uymayan ve ikinci istemeden sonra da bir ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin ortaklığı genel kurul kararına gerek kalmadan kendiliğinden düşer. Ortaklığın düşmesi, ilgilinin anasözleşme veya diğer şekillerle doğmuş borçlarının yok olmasını gerektirmez.“ Hükmü çerçevesinde işlem yapılacağı, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince (İkinci) istek yerine geçmek üzere ortaklarımıza ilanen duyurulur.

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Zekai KÖSEOĞLU