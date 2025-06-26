Deprem, Ulaş ilçe merkezinde hafif şekilde hissedilirken, Sivas kent merkezinde hissedilmedi. AFAD ekipleri, depremin hemen ardından bölgede saha tarama çalışmalarına başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Vali Yılmaz Şimşek’ten Geçmiş Olsun Mesajı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Merkez üssü Ulaş ilçemiz olan 3.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD ve ilgili birimlerimize olumsuz bir durum bildirilmemiş olup, ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. Allah ülkemizi tüm felaketlerden korusun.”

AFAD ve yerel yönetim ekiplerinin bölgedeki incelemeleri devam ederken, yetkililer vatandaşları resmi kaynaklardan gelen açıklamaları takip etmeye çağırdı.