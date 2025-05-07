Siber suçlarla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımında siber suçlarla mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

Paylaşımında; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli hırsızlık suçları"na yönelik operasyonların 10 gündür devam ettiğini belirten İçişleri Bakanı, operasyonlar kapsamında 568 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.

Oltalama (phishing) siteleri kullanılıyor

Bakan Yerlikaya, paylaşımda operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince aralarında İstanbul, Antalya, Yalova, Mardin, Ankara, Adana, Nevşehir, Kayseri, Mersin, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Ağrı, Adıyaman, Edirne, Denizli, Kahramanmaraş, Niğde, Hakkari, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Samsun, Kocaeli merkezli Bursa, İzmir, Hatay, Şırnak, Düzce, Sakarya, Muğla, Rize, Gümüşhane, Manisa, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Isparta ve Osmaniye'nin bulunduğu 39 ilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin izledikleri yöntemler ve suçlar hakkında da bilgi veren Bakan: şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduklarını, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağladıklarını, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettiklerini, bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladıklarını ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç elde ettiklerini belirtti.

"Unutmayalım, siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır."

Paylaşımının devamında: "Yakalanan şüphelilerin, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, nitelikli hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. " diyen İçişleri Bakanı, operasyonlar kapsamında; 21 araç, 8 motosiklet, 28 arsa/tarla, 9 mesken/dükkan, 11 bahçe olmak üzere toplam 1 milyar 111 milyon 599 liralık para ve mal varlığına el konulduğunu, ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini duyururken sözlerine "Unutmayalım, siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır." diyerek son verdi.

Muhabir: Betül Bilsel