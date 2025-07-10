Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı hedef aldı. Saral, Gazze’de çocukların hala yaşam mücadelesi verdiği ve Türkiye’nin 12 şehit acısını yaşadığı bir haftada, Trabzon’da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamındaki eğlence etkinliklerine tepki gösterdi.

Saral açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Gazze’de çocuklar hala can çekişirken, analar yavrularını mezara uğurlarken, vatan uğruna kara toprağa verdiğimiz 12 şehidimizin kanı kurumamışken… Trabzon’da ‘Kültür Yolu Festivali’ adı altında sahneler kurup, şarkılarla, danslarla eğlence tertip ederken hiç mi kalbiniz bizar olmadı? Hiç mi vicdanınız sızlamadı?”

Saral, özellikle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a doğrudan hitap ederek, şu eleştiriyi yöneltti: “Bu milletin evlatları can verirken sizden beklenen çalgı değil, eğlence değil; vakarla bir duruştu. Milletimizin yüreği kan ağlarken sahnelerde parlayan ışıklar, vicdanlarda kara bir leke olarak kalacaktır!”