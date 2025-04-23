Sağlık Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun.”
Sağlık Bakanlığı Süreci Yakından İzliyor
Depremin hemen ardından Sağlık Bakanlığı, olası yaralanma ve sağlık sorunlarına karşı acil servisler ve sağlık ekiplerini hazır konuma getirdiğini, süreci titizlikle takip ettiğini vurguladı.
İstanbul ve Çevresinde Hissedildi
Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında meydana gelen depremin, İstanbul başta olmak üzere Ankara, Kocaeli, Yalova, Bursa gibi çevre illerde de hissedildiği bildirildi.