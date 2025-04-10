Konya’nın Taşkent ilçesinde hayali polis olmak olan 5 ilkokul öğrencisi, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yılı dolayısıyla Taşkent ilçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret etti. Telsizden anons yapan çocuklar, 1 günlüğüne polislik yaptı.

Taşkent ilçesi Muzaffer Özlen İlköğretim Okulu’nda eğitim gören ve hayali polis olmak olan 5 öğrenci, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yılı nedeniyle Taşkent ilçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret edip, emniyet personelini kutladı. Ziyarette görevli memurlara şiir okuyan çocuklar, 1 günlüğüne polislik yaptı. Polis memurları gibi gelen ihbarları telsizle ekiplere ileten çocuklar, ekip araçlarına binerek polisliği deneyimledi. Ziyaret sonrası İlçe Emniyet Amiri Murat Düz, çocuklara polis şapkası hediye etti. (DHA)