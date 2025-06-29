Pakistan'da haziran ayının ortasından bu yana etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel, toprak kayması ve çatı çökmesi gibi olaylar nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hayber-Pakhtunkhwa’da 25, Pencap’ta 19, Sindh’de 4, Gilgit-Baltistan’da 4, Azad Keşmir’de 4 ve başkent İslamabad’da 1 kişi yaşamını yitirdi. Şiddetli yağışların yol açtığı sel, evlerde, tarım alanlarında ve yollarda hasara neden oldu.

Kaynak: DHA