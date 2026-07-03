Mürekkep Püskürtmeli Dijital Baskı Makinası mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1109329

İdarenin

Adı : SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Adresi : Emrah Mah. General Tevfik Sağlam Cad. No: 60 KEÇİÖREN/ANKARA

Telefon numarası : 03125671858

İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/





İhalenin

Tarih ve Saati : 17.07.2026 - 10:00

Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü – Emrah Mah. General Tevfik

Sağlam Cad. No: 60 Keçiören/ANKARA



İhale konusu mal alımının

Adı : Mürekkep Püskürtmeli Dijital Baskı Makinası

Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Mürekkep Püskürtmeli Dijital Baskı Makinası Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Basımevi Biriminde

kurulumu yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanması sonrası 5 (beş) gün içinde işe başlanacak başlanacak ve 30 gün içinde 07.08.2026 tarihine kadar ürün teslim edilecektir.

İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanması sonrası 5 (beş) gün içinde işe başlanacaktır.

Katılım ve yeterlik kriterleri:

Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

Teklif mektubu.

Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/ kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.



Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:

Sanayi Sicil Belgesi Yetkili Satıcı Belgesi



Yetkili Temsilci Belgesi

4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: Katalog

Kullanım Kılavuzu





Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)

İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;

İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı



Teklif Fiyat Puanı:80

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:20

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Sayısal Değer Belirleme (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 20 )

Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: kalite, teknik değer, verimlilik Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Nispi Değeri: Yüksek olanlara puan uygulanacak



İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı

Unsur Puanı



kalite, teknik değer, verimlilik

20







İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



#ilangovtr Basın No ILN02502218