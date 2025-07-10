Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun Bölge Temsilciliği koordinasyonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen, 40 takımın katılım sağladığı 10 Yaş Altı Futbol Turnuvasının 3 hafta süren mücadelenin ardından sona erdiğini duyurdu. Paylaşımda, 2015 doğumlu erkek futbolcuların yer aldığı turnuva takımlarında, 2013 ve 2014 doğumlu 3'er kız futbolcuya da yer verildiğini belirtildi.

Şampiyon Samsunspor

Samsunspor'un ev sahipliği yaptığı Batı Park Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada, Samsunspor takımı şampiyonluğu elde ederken, ikinciliği Atakum Belediyespor, üçüncülüğü Samsun Kadıköyspor ve dördüncülüğü de Kurupelit Belediyespor elde etti. Turnuvada başarı elde eden takımlara kupa ve madalyaları ise TFF Samsun Bölge Temsilcisi Hasan Özbulut ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Zekeriya Özkan tarafından verildi.

Belediye Başkanına A Milli Takım Forması Hediye Edildi

TFF Samsun Bölge Temsilcisi Hasan Özbulut, ev sahibi Samsunspor'a teşekkür plaketi verirken katkıları nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Halit Doğan'a iletilmek üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkililerine de A Milli Takım forması takdim etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Temsilciliği'nin koordinasyonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği çerçevesinde 40 takım ile 3 hafta boyunca düzenlenen 10 yaş altı futbol turnuvası sona erdi.



2015 doğumlu erkek futbolcuların yer aldığı turnuvada takımlar, 2013… pic.twitter.com/82KcO3G2MU Samsun'da silahlı saldırı İçeriği Görüntüle July 10, 2025