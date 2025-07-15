Tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra denizlerinde mavinin eşsiz tonlarının hakim olduğu Didim ve Kuşadası, her sezon binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Bu iki turizm bölgesinin önemli özelliklerinden biri sahip oldukları mavi bayraklı plajları. Didim, başta dünyaca ünlü Altınkum olmak üzere 14 plajıyla ön plana çıkıyor. Kuşadası'nda ise Kadınlar Denizi ve Kuştur plajlarının başı çektiği 25 mavi bayraklı plaj bulunuyor.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından her yıl denetlenen mavi bayraklı plajlar, 'doğaya saygı, insana değer' anlayışıyla turistlerin bu bölgeleri yeniden ziyaret etmesinde önemli rol oynuyor.

Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar, AA muhabirine, mavi bayraklı 25 plajla gurur duyduklarını söyledi.

Kentteki plajların yüzde 80'inin mavi bayraklı olduğuna dikkati çeken İlbahar, 'Gerçekten denizlerimiz temiz ve bakımlı. Denizin temizliği, mavi bayrak almaları, bütün dünyada geçerli bir durum. Gelen turistler önemini biliyorlar, ona göre tercih ediyorlar. Gidecekleri yerlere mavi bayraklı mı diye bakıyorlar yani ona göre otel seçiliyor. Otellerimiz de plajlara iyi bakıyorlar. Tüm plajlarımızı yüzde 100 mavi bayraklı yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

'Mevcut mavi bayrak durumumuz büyük bir avantajımız'

Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, pırıl pırıl bir denize sahip olduklarını belirtti.

Mavi bayrak denetimlerinin düzenli yapıldığını, bu konuda da oldukça titiz davranıldığını vurgulayan Özden, şunları kaydetti:

'Deniz arayan herkes aslında mavi bayrağa bakıyor. Bundan dolayı turistin devamlılığı için mavi bayrağı çok önemsiyoruz. Mevcut mavi bayrak durumumuz büyük bir avantajımız. Turkuaz renkli, pırıl pırıl bir deniz... Tertemiz bir denizde yüzmenin keyfini çıkarıyorlar. Deniz, plaj, temizlik, verilen hizmet ve servisten dolayı ertesi yıl yeniden gelen çok misafirimiz var. Deniz temizliği konusunda çok iyi durumdayız ve herkes bu hususa çok dikkat ediyor. Özellikle oteller bu konuda çok ciddi şekilde hassas çünkü en büyük sermaye deniz.'

Mavi bayrak bir prestij

Didim'deki bir otelin işletmecisi Burak Karakaya da rezervasyon görüşmelerinden önce plajın mavi bayraklı olup olmadığının sorulduğunu dile getirdi.

Mavi bayrağı prestij olarak değerlendirdiklerinin altını çizen Karakaya, 'Eğer mavi bayrağınız varsa turistin kafasında soru işareti siliniyor. Onun için mavi bayraklı plajlar biz turizmcilere hep güven veriyor. Bizler de bunu korumaya hep gayret gösteriyoruz.' diye konuştu.

Muhabir: Ferdi Uzun