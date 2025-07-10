Madde 1 Mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait aşağıda yazılı 1 adet Sosyal Tesisin ‘Köy Konağı, Misafirhane v.b amaçlarla kullanılmak üzere kira ihalesi, Akçay Mahallesi Gençlik cad. Adem Özbekler Kültür Merkezi Binası No: 28/Z-6 adresinde bulunan taşınmaz malın iş yeri olarak kira ihalesinin ve Akçakese Mahallesinde kain 118 ada 51 parsel sayılı 101,56 metrekare miktarındaki taşınmazın satışının 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. Maddesi hükmü gereğince açık arttırma usulü ile taşınmaz kiralama ve taşınmaz satış ihalesi yapılacaktır.

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR

S.NO MAHALLESİ CİNSİ MEVKİİ İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ MUHAMMEN

BEDELİ

(AYLIK TL) GEÇİCİ

TEMİNAT

(%3) TL KİRA

SÜRESİ 1 Kavaközü Sosyal Tesis ‘Köy Konağı, Misafirhane v.b’ 146 ada 1 parsel ( eski 383 parsel) 31.07.2025 14:00 300.00 324.00 3 YIL 2 Akçay İş Yeri Gençlik cad. Adem Özbekler Kültür Merkezi Binası No: 28/Z-6 31.07.2025 14:20 6.000.00 6.480.00 3 YIL



SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

S:NO ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ M2 MAHALLESİ M2 MUH.BED. İHALE TARİHİ İHALE SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT (TL) 1 118 51 101,56 Akçakese 500.00.TL 31.07.2025 14:40 1.524.00



Madde 2 - İhaleler Kızılcahamam Belediyesi Encümeni tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Arttırma usulü ile Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Belediyemiz Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3 - İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhaleye katılanlar

GERÇEK KİŞİLERDEN :

Nüfus cüzdan sureti, Nüfus kayıt örneği (İkametgah belgesi), Geçici teminatı yatırdığına dair belge, Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, Şartname aldığına dair belge, Kızılcahamam Belediyesine borcu olmadığına dair belge

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, Deneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Geçici teminatı yatırdığına dair belge, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, Şartname aldığına dair belge, Kızılcahamam Belediyesine borcu olmadığına dair belge

Madde 4 İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Tahakkuk ve Tahsilat Biriminde görülebilir veya 200.00.TL (İkiyüz TL) bedel karşılığında satın alınabilir

İlan olunur

