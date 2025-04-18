Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Meriç Sokak'ta, bir kişinin havaya tüfekle ateş ettiği ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekibi, 3 katlı apartmanın birinci katındaki daireye çıkarak N.D'ye (55) kapıyı açması için uyarıda bulundu.

Şüphelinin kapıyı açmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat sonra polis ekiplerince ikna edilen N.D. kapıyı açtıktan sonra gözaltına alındı. N.D'nin Almanya'da yaşadığı ve tatil için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.