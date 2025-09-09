Olay, 28 Ağustos'ta, merkeze bağlı Gölköy'de meydana geldi. Düğün sırasında tabancayla havaya açılan ateşle E.A. yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı Yapılan çalışmada, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 10 tabanca ele geçirildi. (DHA)