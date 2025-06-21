İran, İsrail’in kuzeydoğusunda bulunan Bet Şean kentine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Yerel saatle gece geç saatlerde gerçekleşen saldırıda, 2 katlı bir binanın hedef alındığı bildirildi.

İsrail’in acil yardım servisi Magen David Adom (MDA), saldırının ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadığı, herhangi bir yaralının da bulunmadığı açıklandı. Saldırının maddi hasara yol açtığı, binada ciddi yapısal zarar oluştuğu kaydedildi.

İsrail güvenlik güçleri, olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Saldırının ardından İran kaynaklı yeni bir tehdit ihtimaline karşı İsrail ordusunun teyakkuzda olduğu bildirildi.

Uzmanlar, bu tür saldırıların Orta Doğu’daki gerilimi daha da tırmandırabileceğine dikkat çekiyor. Bet Şean kentindeki siviller ise yaşadıkları endişeyi dile getirirken, hükümetten güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.