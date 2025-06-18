Meta'nın tekelinde bulunan milyonlarca kişinin severek kullandığı sısyal medya platformu instagram, son dönemde yeni gelen özelliğiyle konuşuluyor.

İnstagram'a yeni gelen takipçileri gizleme özelliği birçok kullanıcıda kullanıma açıldı. Özellik sosyal medyanın gündemine otururken bazı kullanıcılar özelliğin gizlilik hususunda olumlu bir adım olduğunu belirtirken, bazıları ise çoğu yuva yıkılacak şeklinde yorumlarda bulundu.

Instagram’ın yeni “takipçi gizleme” (ya da “takip edilenleri gizleme”) özelliği, profil gizliliğini artırmak isteyen kullanıcılar için oldukça dikkat çekici. İşte detaylar:

Özelliği Aktif Etme Adımları

Instagram uygulamasını açın ve profilinize gidin. Sağ üst köşedeki ≡ üç çizgiye tıklayın. Ayarlar → Gizlilik sekmesine geçin. “Takipçi ve Takip Ettiklerimi Göster” seçeneğini bulun.

5.Bu seçeneği kapalı onuma alın

Yeni gelen özellik şu anda beta test kullanıcıları tarafından kullanılıyor. Geri dönüşlere göre özellik yakında tüm hesaplara açılacak gibi görünüyor.