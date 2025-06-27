Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Axiom Space şirketinin düzenlediği görev kapsamında fırlatılan uzay aracı, ISS'ye başarıyla kenetlendi.

Uzay aracının 4 kişilik mürettebatında yer alan, Hindistan Hava Kuvvetlerinden pilot Shukla, böylece ISS'ye varan ilk Hint olarak kayıtlara geçti. Shukla, uzay aracında kaydedilen görüntülerde, 'Buraya çok iyi alışıyorum, manzaranın ve tüm deneyimin tadını çıkarıyorum.' şeklinde konuştu.

Houston merkezli Axiom Space şirketinin düzenlediği görev kapsamındaki uzay yolculuğu, ISS'ye gitmek üzere 25 Haziran'da başlatılmıştı.

Shukla'nın yanı sıra ABD'nin deneyimli astronotlarından Peggy Whitson, Macar mühendis Tibor Kapu ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) projelerine geçici olarak dahil edilen Polonyalı radyasyon uzmanı Slawosz Uznanski-Wisniewski'nin yer aldığı seyahatin yaklaşık 2 hafta sürmesi planlanıyor.