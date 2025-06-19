HİJYEN VE KIRTASİYE SETİ SATIN ALINACAKTIR

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



YŞEY Projesi Kapsamında 750 Adet Hijyen Ve 750 Adet Kırtasiye Seti Mal Alımı ihalesi , ihaleye geçerli numune ve teklif sunan istekli bulunmaması nedeniyle iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası : 2025/690918

1- İdarenin

a) Adresi : Çukurambar Mahallesi Malcolm X Caddesi No:22 ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 3127058000 - 3127058091

c) Elektronik posta adresi : [email protected]

2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 12.05.2025 - 5362

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Ankara Ulus - www.sonsoz.com.tr

3- İhale İptal Tarihi: 13.06.2025

4- İptal nedeni veya nedenleri: İhaleye geçerli numune ve teklif sunan istekli bulunmaması.

