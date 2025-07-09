Edirne’nin Kayapa köyü yakınlarında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’na giden yolu tehdit etti. Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düşerken, yol tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Akşam saatlerinde biçilen buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevreye yayıldı. Alevler, çevredeki ağaçlara sıçrarken karayolu kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla birlikte yoğun duman oluştu. Yangın ihbarı üzerine Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sınır yoluna duman engeli

Hamzabeyli Sınır Kapısı’na giden yol, yoğun dumanla kaplandı. Polis ekipleri, görüş mesafesinin tehlikeli seviyeye düşmesi nedeniyle karayolunu geçici olarak ulaşıma kapattı.

“Balyaları kurtarmaya çalıştık, 9 tanesi yandı”

Yangının çıktığı tarlada çalışmakta olan Şevket Kaya, yangını fark ettikten sonra balyalarını kurtarmak için işçilerle birlikte harekete geçti. Kaya, “Yangının bize ulaştığını görünce hemen traktöre balyaları yükledik ama maalesef 9 balya yandı. Zarar önemli değil, umarım yangın daha fazla büyümez” dedi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.