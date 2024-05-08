Ankara'da feci kaza: 15 yaralı

Kaza, Adana- Ankara E-90 karayolu üzerinde Şereflikoçhisar’da meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüsün, Karandere Mahallesi yakınlarında sağ arka lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yolun sağ tarafında bulunan bariyere çarparak takla attı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada; sürücü M.Ç ile birlikte araçta bulunan mevsimlik işçiler Z.Ç., Z.G.Ç., M.Ç., B.Ç., İ.Ç., E.Ç., M.Ç., İ.Ç., E.Ç., Ş.Ç., M.Ç., A.Ç., H.Ç. ve F.Ç. yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Z.Ç., olay yerine gelen ambulans helikopter ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılar ise olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.