Evlenme Korkusu Nedir? Kimler de Görülür?

Evlenme Korkusu Nedir? sorusunun alt başlıkları içinde, en yaygın fobilerden biri Gametofobi veya evlilik korkusudur. Evlilik, iki kişinin yasal olarak birbirine bağlı olduğu, resmi sözleşmeye bağlı olarak gerçekleşir. Benzer bir bağlanma korkusu, Yunanca evlilik anlamına gelen “gamos” ve korku anlamına gelen “phobos” kelimelerinden türetilen “Gametofobi” kelimesinde bulunabilir. Bireyin ya olumsuz aile yaşantıları sonucu geliştirdiği, ya da yakın çevresinde gözlemlediği bir korkudur.

Evlilik korkusu belirtileri nelerdir?

Bu korkuyu yaşayan kişiler, özellikle evlilik düşüncesi başladığında ya da düğün tarihleri ​​yaklaştığında bazı fiziksel belirtiler yaşarlar. Bunlar: kalp çarpıntısı, ajitasyon, mide bulantısı, kusma, sinirlilik, kızarma, korku, panik, nefes darlığı, baş dönmesi, bulanık görme, ağız kuruluğu ve titreyen eller. Birincisi, evlilikten korkan bir kişi, sağlıklı bir ilişki içinde olsa bile partnerinden uzak durabilir çünkü partneri evliliğe giden yolda ilişkisini sürdürmek ister. Bağlanma duygusu insanda korkuya neden olur. Evlenme korkusuna birçok faktörün sebep olduğunu bilmekteyiz. Evlenme düşüncesi bile bunaltıcı olabilir. İlişkiyi bitirmesine neden olur. En ufak bir stresi bile abartacak ve bununla baş edememe durumuna gelinir. Hatta depresyon bile olabilir. Bu nedenle “evliliğin uzun süreli bir ilişkinin sonu olduğu” düşüncesine sahiptirler ve kısa süreli ya da birden çok eş seçebilirler. Evliliği hayatındaki her şeyin önünde bir engel olarak görür ve kendisini evli biri olarak hayal etmekte zorlanır. Düğün, nişan gibi etkinliklere gitmekten kaçınır. Yakın çevresindeki evli çiftlerin eksikliklerine odaklanır.

Evlilik Korkusunun Nedenleri Nelerdir?

Evlilik korkusunun birçok nedeni olabilir. Düğün öncesi, evlilik teklifi, nişan vb. Geleneklerin baskısı, aile içinde kalma kaygısı, evliliğin aşkı öldüreceğine dair olumsuz inanç evliliğe hazırlanırken korku yaratır. Bir kişinin evlilikle ilgili bilinçaltı korkuları vardır. Evlilik sorunları, çekişmeli boşanma dönemleri ve kötü bir ilişki ya da evliliğin olduğu bir ailede büyümek, evlilik korkusuna yol açabilir. Hele kişi geçmiş ilişkisinde kaybetme korkusu yaşamışsa bu durum evlilik korkusunu artırabilmektedir.

Mükemmeliyetçi bir kişilik yapısı da evlilik korkusuna yol açabilmektedir. Kendine layık kimseyi göremeyen narsist karakterli bir kişi, asosyal ya da sosyopatik kişilik özellikleri ve özgüven eksikliği evlilikten korkma sebepleridir. Erkekler açısından flört çemberinin dışına çıkma, sorumluluktan kaçma, evliliğe hazır olmama ve çocuklar için sorumluluk almaya hazır olmama gibi nedenler evlilik korkusuna yol açar.

Evlenme Korkusu Bir Fobi Mi?

Tam olarak fobi denilemese de, evlenme korkusu ilk olarak kadınların evlendiklerinde bağımsızlıklarını kaybedecekleri ve mesleki yaşamlarının kısıtlanacağı düşüncesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Evliliğin ilk gecesi kaygısı da kadınları evlenmekten korkutan bir diğer husustur. Kadınların bunu yaşama olasılığı daha yüksektir. İnsanlar kendilerini hazırlıksız hissetmek gibi müstehcen düşüncelere sahip olduklarında evlilikten çekinirler. Cinsel fobilerin psikolojik kökleri olduğu için bu alanda profesyonel yardım alınması önerilir. Sonuç olarak, eşler arasında tartışılması en tabu olan konulardan biri evliliktir.

Erkekleri baskı altına almamak için kadınlar genellikle bu konuyu konuşmayı tercih etmezler. Erkekler ise durum çözülene kadar partnerleriyle evlilik hakkında konuşmaktan kaçınırlar. Bu nedenle evlilik yaklaştıkça çiftler arasındaki duygular zamanla yoğunlaşmaya başlar ve bazı korkular ortaya çıkabilir. Çiftlerin evliliğe hazırlanırken birbirlerinin güvenine ve desteğine sahip olmaları karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilmeleri için çok önemlidir. İlişkilerinizdeki duygu ve düşünceleriniz konusunda partnerinizle açık bir şekilde iletişim kurabilirseniz, evliliğe bakış açınız ve inançlarınız değişecektir. Sağlıklı bir yaşam sürmek ve evlilik korkusunu yenmek için bu fobinin psikolojik nedenlerine bakmak çok önemlidir.

Evlilik Korkusu Tedavisi Nasıl Olur?

İlişkinin ciddi evresi evlilik korkusu yaratabilmektedir ve bu yüzden birine diğer tarafa güvenmeyi öğretmek, sürecin ilk adımıdır. Bu profesyonel yardım gerektirir. Yani bu güvensizliğe yol açan sorun ve durumları tartışmak, ne kadar gerçekçi olduklarını incelemek, objektif sonuçlara varmak ve kişi hakkında daha çok şey öğrenmek amaçlanmalıdır. Partnerler, ilişkiden gerçekte ne istedikleri ve birbirlerini nasıl değerlendirecekleri hakkında samimi sorular sorma becerilerini geliştirmelidir.

İlişkilerde bu şekilde olumlu ve istikrarlı bir tavırla yaklaşabilecektir. Geçmişten gelen korkularımızın bizi bir kutuda tuttuğunu fark etmeliyiz. Bu kafesin bir sonucu olarak birçok başarılı ilişki kaybolabilir. Önyargılarımızın ve kaygılarımızın olumlu ilişkileri bile manipüle etmek için kullanılabileceğini ve bunun zaman kaybı olduğunu anlamak önemlidir.