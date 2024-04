Çankaya Belediyesi’nin yeni belediye başkanı Hüseyin Can Güner, Çankaya Belediyesi önünde halkla buluştu. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası da Çankaya Belediyesi’ne bağlı eğitim ve kültür sanat merkezleri olan Çankaya Evleri’ndeki çalışma şartlarındaki sorunları tekrar gündeme getirmek için alandaydı. Öğretmenler, Hüseyin Can Güner’in konuşması esnasında “Çankaya Evleri’nde taşeron eğitime son” pankartı açarak taleplerini dile getirdi. Daha sonra sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Çankaya Evleri’nin durumu şöyle anlatıldı: Çankaya Belediyesi yeni Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Can Güner, belediye önünde halka hitap etti. Sendikamız temsilcileri ve Çankaya Evleri öğretmenleri de alandaydı. Çankaya Evleri’nde çalışan eğitim emekçileri, haftalık 30 saat mesaileri asgari ücret ile yani açlık sınırında ücretlerle yapıyor. Bundan daha acı olarak öğretmenler, Belediyenin anlaştığı ‘taşeron’ kuruma bağlı olarak bütün bir dönemi "güvencesizlikle ve sonraki eğitim dönemini de işsizlik kaygısıyla geçiriyor. Öğretmenler, Çankaya Belediyesi’nin Çankaya halkına bugün de verdiği ‘sosyal belediyecilik’ sözünü eyleme geçirmesini, taşeron eliyle sömürünün durdurularak belediye kadrosuna geçirilmelerini bekliyorlar. Sendikamız ve Çankaya Evleri’nde çalışan öğretmenlerimiz, Hüseyin Can Güner'den ivedi çözüm beklemektedir.

CHP İl Başkanı, bugün de alanda temsilcilerimize görüşme sözü vermiştir. Bu görüşmenin acil şekilde planlanmasını ve öğretmenlerin talebi konusunda çalışmanın bir önce başlamasını diliyoruz.”