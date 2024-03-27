Karşıyaka'da Türkiye'nin ilk taraftar mitingi!

Karşıyaka Spor Kulübü, 112 yıllık köklü geçmişiyle İzmir'in en önemli temsilcilerinden biri olarak, uzun süredir beklediği ancak bir türlü gerçekleşmeyen stadyum inşaatı için yarın Türkiye'nin ilk taraftar mitingini düzenleyecek.

Yeşil-kırmızılı taraftarların organizasyonuyla 31 Mart Yerel Seçimleri arifesinde yönetim öncülüğünde yapılacak stat mitinginde 7'den 77'ye binlerce Karşıyakalı stadyum konusundaki mağduriyetlerini ve taleplerini haykıracak. Yeni stat projesi kapsamında yıkılıp 10 yıla yakın süredir atıl kalan kulübün kullanımındaki Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri'nin arazisinde toplanacak Karşıyakalılar, saat 20.30'daki stat mitinginde siyasi parti ayrımı gözetmeksizin stadın inşaatı konusunda 31 Mart'ta göreve talip olan tüm belediye başkanı adaylarından yazılı beyan isteyecek. Tüm Karşıyaka, taraftarı mitinge çağıran afişlerle donatıldı.

Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın 1998 yılında projelendirdiği hayalinden beri gündemde olan Karşıyaka Stadı için daha önce birçok arazi gündeme gelirken, İzmir'in en eski kulübü 25 yılı aşkın süredir stadına kavuşamadı. Daha önce ilçede Örnekköy'deki stat arazisine ülkemizin 2016 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası için geliştirilen 40 bin kişilik proje, organizasyon 1 oy farkla Fransa'ya kaptırılınca rafa kalktı. Çiğli'deki araziye geliştirilen projeye onay çıkmazken, Karşıyaka İlçe Stadı'nın yerine 2012'de gündeme gelen son proje ise 2014 ve 2017 senelerinde 2 kez ihaleye çıkılmasına rağmen bir türlü gerçekleşmedi. Stat projesinin inşaatı için yıkılan eski stat, kulüp binası, tenis kortları, voleybol salonu, atletizm pisti ve lokallerinden de olan Kaf-Kaf, İzmir'in stadını ilk gündeme getirmesine rağmen en mağdur takımı olarak kaldı.

10 YILDIR HARABE HALİNDE

Türkiye'nin en modern kentlerinden İzmir'in en güzel ilçelerinden Karşıyaka'nın göbeğinde 2015'te yıkılan eski İlçe Stadı'nın arazisi senelerdir atıl kalıp mezbelelik oldu. Karşıyaka'nın kavuşamadığı stadının arazisi yıllardır çevrede otopark olarak kullanılıyor. Karşıyaka Stadı'ndan çok sonra gündeme gelen, yapımı Karşıyaka'yla projelendirilip iki kez aynı tarihlerde ihale edilen Göztepe Gürsel Aksel Stadı açıldığı Ocak 2020'den beri Türkiye'nin en modern spor tesisleri arasında. Yine temeli 9 Eylül 2017'de Karşıyaka ve Göztepe'nin statlarıyla birlikte atılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı da Kasım 2021'de yeni yüzüyle açıldı. Açılan davalar, arazi, otopark sorunu ve imarla ilgili sıkıntılar, geçen süreçteki maliyet farkı yüzünden durup yeniden ihalesi yapılmayan Karşıyaka Stadı ise tüm sorunlar tek tek çözülmesine rağmen unutulmuş durumda.

BAŞKAN ERGÜLLÜ'DEN ÇAĞRI

Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, yeni stat hayalini en güçlü şekilde haykırmak ve stada bu kez kavuşmak için tüm camiayı ve İzmir'i stadyum mitingine davet etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armasında ay-yıldız taşıma hakkını bizzat verdiği tek kulüp olan 1912 kuruluşlu Karşıyaka'nın stadının olmamasının büyük bir ayıp olduğunu belirten Ergüllü, "Karşıyaka stadını istiyor. Biz 10 yıl önce stadımızı kaybettik. O tarihten bu tarihe kadar da İzmir'de 3 tane stat yapıldı. Maalesef stadı ilk projelendiren Karşıyaka'nın ne yazık ki diğer statlar yapılmasına rağmen halen stadı yok. Karşıyaka, bünyesinde futbol, voleybol, basketbol, hentbol, eskrim, yelken, tenis gibi birçok branşta sporcu yetiştiren, gençlere ışık tutan bir spor kulübüdür. Biz artık söz değil eylem istiyoruz. Yıllar içinde ihaleler yapıldı, temel atıldı. Artık icraat görmek istiyoruz. Yarın boş stat arazimizde toplanıp talebimizi haykıracağız. Bütün camiamızı, taraftarımızı, eski-yeni belediye başkanlarımızı, milletvekillerimizi, göreve talip olan belediye başkan adaylarımızı stadımıza destek olmaya çağırıyoruz" dedi.