Girişimci kadınlar ilham verici seminer ile buluşuyor

Başarılı girişimci ve Değer Katan Girişimci Kadınlar programının kurucusu Tuba KILIÇ ALMALI’nın gerçekleştireceği “Girişim Yolculuğu” konulu seminer, girişimci kadınlara ve girişim yolculuğuna çıkmak isteyen tüm kadınlara açık şekilde düzenleniyor.
Girişim Yolculuğu seminerinde, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha fazla varlık göstermelerine yardımcı olacak bilgiler ve ilham verici hikayeler paylaşılarak girişimci kadınların desteklenmesi ve yollarının aydınlatılması amaçlanmaktadır. Girişimci kadın katılımcılar, seminerde edindikleri deneyimlerin ışığında adımlarını güçlendirerek daha iyi bir planlama oluşturacak ve kendi girişimcilik yolculuklarında ilerlemelerine yardımcı olacak önemli bilgiler edinecekler.
Seminer Detayları:
Tarih: 17 Mart Pazar
Saat: 13:00
Yer: Ankara Yenimahalle Gençlik Merkezi
Katılımcılar: Kendi girişim yolculuğuna katkı sağlamak isteyen tüm kadınlar davetlidir.
Seminer İçeriği:
Kadının Girişim Yolculuğundaki Püf Noktaları
Kadının Girişim Yolculuğunda Karşılaştığı Engeller ve Çözümler
Tuba KILIÇ ALMALI, Katılımcı Girişimci Kadınların Sorularını Cevaplıyor.
Girişimci Kadın Konuk ile Deneyim Sohbetleri
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.