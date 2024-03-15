15 Mar 2024 - 01:39- Yaşam G:

Girişimci kadınlar ilham verici seminer ile buluşuyor

İş dünyasında kadın girişimcilerin önemli bir rol oynaması ve başarıya ulaşmaları için daha fazla desteklenmeleri gerektiği gerçeğinden yola çıkarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Yenimahalle Gençlik Merkezi ve Değer Katan Girişimci Kadınlar işbirliği ile girişimci ruha sahip kadınlar buluşacak.

Girişimci kadınlar ilham verici seminer ile buluşuyor mask
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Başarılı girişimci ve Değer Katan Girişimci Kadınlar programının kurucusu Tuba KILIÇ ALMALI’nın gerçekleştireceği “Girişim Yolculuğu” konulu seminer, girişimci kadınlara ve girişim yolculuğuna çıkmak isteyen tüm kadınlara açık şekilde düzenleniyor.

Girişim Yolculuğu seminerinde, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha fazla varlık göstermelerine yardımcı olacak bilgiler ve ilham verici hikayeler paylaşılarak girişimci kadınların desteklenmesi ve yollarının aydınlatılması amaçlanmaktadır. Girişimci kadın katılımcılar, seminerde edindikleri deneyimlerin ışığında adımlarını güçlendirerek daha iyi bir planlama oluşturacak ve kendi girişimcilik yolculuklarında ilerlemelerine yardımcı olacak önemli bilgiler edinecekler.

Seminer Detayları:

Tarih: 17 Mart Pazar
Saat: 13:00
Yer: Ankara Yenimahalle Gençlik Merkezi
Katılımcılar: Kendi girişim yolculuğuna katkı sağlamak isteyen tüm kadınlar davetlidir.


Seminer İçeriği:

Kadının Girişim Yolculuğundaki Püf Noktaları
Kadının Girişim Yolculuğunda Karşılaştığı Engeller ve Çözümler
Tuba KILIÇ ALMALI, Katılımcı Girişimci Kadınların Sorularını Cevaplıyor.
Girişimci Kadın Konuk ile Deneyim Sohbetleri

Girişimci kadınlar ilham verici seminer ile buluşuyor

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15 Mar 2024 - 01:39 Ankara- Yaşam

Mahreç  Şevval Ateş

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