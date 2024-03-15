Girişimci kadınlar ilham verici seminer ile buluşuyor

Başarılı girişimci ve Değer Katan Girişimci Kadınlar programının kurucusu Tuba KILIÇ ALMALI’nın gerçekleştireceği “Girişim Yolculuğu” konulu seminer, girişimci kadınlara ve girişim yolculuğuna çıkmak isteyen tüm kadınlara açık şekilde düzenleniyor.

Girişim Yolculuğu seminerinde, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha fazla varlık göstermelerine yardımcı olacak bilgiler ve ilham verici hikayeler paylaşılarak girişimci kadınların desteklenmesi ve yollarının aydınlatılması amaçlanmaktadır. Girişimci kadın katılımcılar, seminerde edindikleri deneyimlerin ışığında adımlarını güçlendirerek daha iyi bir planlama oluşturacak ve kendi girişimcilik yolculuklarında ilerlemelerine yardımcı olacak önemli bilgiler edinecekler.

Seminer Detayları:

Tarih: 17 Mart Pazar

Saat: 13:00

Yer: Ankara Yenimahalle Gençlik Merkezi

Katılımcılar: Kendi girişim yolculuğuna katkı sağlamak isteyen tüm kadınlar davetlidir.



Seminer İçeriği:

Kadının Girişim Yolculuğundaki Püf Noktaları

Kadının Girişim Yolculuğunda Karşılaştığı Engeller ve Çözümler

Tuba KILIÇ ALMALI, Katılımcı Girişimci Kadınların Sorularını Cevaplıyor.

Girişimci Kadın Konuk ile Deneyim Sohbetleri