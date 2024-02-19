T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı)

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait satış yetkisi Belediyemize verilen hisseli ve Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki (tam/hisseli) listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel ve bağımsız bölüm numarası, muhammen (takdir edilen) bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin perakende (tek tek / ayrı ayrı) mülkiyet satışı yapılacaktır.

1-İhale 29.02.2024 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, en geç 28.02.2024 tarih ve saat 16.00’ya kadar Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğünde görülebilir ve alınabilir.

3-İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a-İmzalı Teklif Mektubu,

b-İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi( Aslı ), Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )

c-İhalelere katılmaya yasaklı olunmadığına dair belge

d-İmzalı Yer Görme Belgesi (İdare tarafından mühürlü verilecektir.)

e-Geçici Teminat Alındı Makbuzu Aslı veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu (Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde geçen değerler,

f- İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ( Aslı ), istekliyi şahıs temsil etmesi halinde “vekil” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, kimlik belgesi,

g-İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin “vekili” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

h-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

4-İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 1.500,00.-TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7-Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.Katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.









10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.



TAŞINMAZ SATIŞ İLANI LİSTESİ



SIRA NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL NİTELİK MÜLKİYET YÜZÖLÇÜM (M²) HİSSE (M²) KULLANIMI İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL (TL.) %3 GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ 1 Etimesgut Bahçekapı 48322 1 Arsa A.B.B. 100.451,00 TAM Sanayi ve Depolama Alanı E:0,50 Yençok:*Serbest ₺2.000.000.000,00 ₺60.000.000,00 14.00 2 Mamak Dutluk 52271 4 Arsa A.B.B. 10.050,91 TAM Ticaret E:2,00 Yençok:*Serbest ₺125.000.000,00 ₺3.750.000,00 14.01 3 Çankaya Dodurga 29868 8 Arsa A.B.B. 19.476,21 TAM Konut+Ticaret E:2,00 Hmax:28 Kat ₺311.620.000,00 ₺9.348.600,00 14.02 4 Çankaya Dodurga 29806 2 Arsa A.B.B.+ Maliye Hazinesi 3.773,00 2.515,33 (A.B.B.)

1.257.67 (Maliye Hazinesi) Akaryakıt+Lpg E:0.50 Yençok:2 kat ₺71.690.000,00 ₺2.150.700,00 14.03 5 Çankaya Dodurga 29970 5 Arsa Maliye Hazinesi 10.213,84 7.136,27 Konut E:1,75 Yençok:24 Kat ₺71.360.000,00 ₺2.140.800,00 14.04 6 Çankaya Dikmen 29210 5 Arsa A.B.B. 3.948,00 TAM Ticaret E:1.00 Yençok:5 Kat ₺125.000.000,00 ₺3.750.000,00 14.05 7 Bala Beynam-İmar 306 1 Arsa A.B.B. 14.700,00 TAM Konut E:0.30 Yençok:9.50m ₺19.110.000,00 ₺573.300,00 14.06 8 Bala Beynam-İmar 307 1 Arsa A.B.B. 7.295,00 TAM Konut E:0.30 Yençok:9.50m ₺9.490.000,00 ₺284.700,00 14.07 9 Bala Beynam-İmar 314 1 Arsa A.B.B. 6.559,00 TAM Konut E:0.30 Yençok:9.50m ₺8.530.000,00 ₺255.900,00 14.08 10 Bala Beynam-İmar 315 1 Arsa A.B.B. 14.180,00 TAM Konut E:0.30 Yençok:9.50m ₺18.440.000,00 ₺553.200,00 14.09 11 Çubuk Yazır 190786 10 Arsa A.B.B. 5.834,00 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺6.420.000,00 ₺192.600,00 14.10 12 Çubuk Yazır 190795 4 Arsa A.B.B. 7.590,22 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺9.870.000,00 ₺296.100,00 14.11 13 Çubuk Yazır 190795 5 Arsa A.B.B. 7.824,89 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺11.740.000,00 ₺352.200,00 14.12 14 Çubuk Yazır 190801 10 Arsa A.B.B. 7.119,46 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺9.260.000,00 ₺277.800,00 14.13 15 Çubuk Yazır 190801 12 Arsa A.B.B. 7.036,00 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺10.560.000,00 ₺316.800,00 14.14 16 Çubuk Yazır 190801 13 Arsa A.B.B. 6.743,21 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺9.450.000,00 ₺283.500,00 14.15 17 Çubuk Yazır 190801 14 Arsa A.B.B. 9.398,52 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺15.040.000,00 ₺451.200,00 14.16 18 Çubuk Yazır 190801 5 Arsa A.B.B. 5.477,00 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺7.670.000,00 ₺230.100,00 14.17 19 Çubuk Yazır 190801 6 Arsa A.B.B. 4.775,00 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺5.260.000,00 ₺157.800,00 14.18 20 Çubuk Yazır 190801 7 Arsa A.B.B. 4.775,00 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺5.260.000,00 ₺157.800,00 14.19 21 Çubuk Yazır 190801 8 Arsa A.B.B. 4.886,37 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺5.380.000,00 ₺161.400,00 14.20 22 Çubuk Yazır 190801 9 Arsa A.B.B. 5.510,01 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺7.720.000,00 ₺231.600,00 14.21 23 Çubuk Yazır 190803 2 Arsa A.B.B. 7.205,00 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺10.090.000,00 ₺302.700,00 14.22 24 Çubuk Yazır 190803 3 Arsa A.B.B. 7.116,85 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺8.900.000,00 ₺267.000,00 14.23 25 Çubuk Yazır 190803 7 Arsa A.B.B. 5.948,94 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺8.930.000,00 ₺267.900,00 14.24 26 Pursaklar Saray 98144 6 Arsa A.B.B. 6.401,90 TAM Konut E:1.40 Yençok:12 Kat ₺38.420.000,00 ₺1.152.600,00 14.25 27 Pursaklar Saray 98149 3 Arsa A.B.B. 6.398,77 TAM Konut E:1.40 Yençok:12 Kat ₺41.600.000,00 ₺1.248.000,00 14.26 28 Pursaklar Saray 98168 4 Arsa A.B.B. 7.136,37 TAM Konut E:1.40 Yençok:12 Kat ₺42.820.000,00 ₺1.284.600,00 14.27

*7221 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesindeki değişiklikler dikkate alınacaktır.



Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.







İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİM : EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ADRES : EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE/ANKARA TELEFON : 0 312 507 25 69 FAX : 0 312 507 26 11



