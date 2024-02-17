T.C. ANKARA BATI 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ
Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememizin 2023/270 esas 2023/598 karar sayılı 26/10/2023 tarihli karar ile TCK.nun 158/1-f.son, 62, 52/2 ve 53.maddeleri gereğince 3 yıl 4 ay hapis ve 660,00TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen sanık Selahattin ve Hüdadiye kızı,11/05/1978 Bursa doğumlu, Bursa-Merkez-Bahar mah/köy nüfusuna kayıtlı Zerrin ÜSTÜNIŞIK'a gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve devamı maddeleri gereğince hüküm özetinin GAZETEDE ve YEREL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize veya başka bir mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, belirtilen surede itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR.
HÜKÜM ÖZETİ
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.