Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında 90 gözaltı

İstanbul Adalet Sarayı’nda dün yapılan terör saldırısıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri teröristlerin bağlantılı olduğu şüphelilere yönelik operasyonları devam ediyor. Dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, adliye ziyaretinde gözaltı sayısının 40 olduğunu açıklamıştı.
GÖZALTI SAYISI 90’A ULAŞTI
Emniyet müdürlüğü ekipleri saldırıyla bağlantılı olarak düzenlediği operasyonlarda 50 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Toplamda gözaltı sayısı 90’a yükseldi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.