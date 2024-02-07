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Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında 90 gözaltı

İstanbul Adalet Sarayı'na düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 90'a çıktı.

Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında 90 gözaltı mask

İstanbul Adalet Sarayı’nda dün yapılan terör saldırısıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri teröristlerin bağlantılı olduğu şüphelilere yönelik operasyonları devam ediyor. Dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, adliye ziyaretinde gözaltı sayısının 40 olduğunu açıklamıştı.

GÖZALTI SAYISI 90’A ULAŞTI

Emniyet müdürlüğü ekipleri saldırıyla bağlantılı olarak düzenlediği operasyonlarda 50 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Toplamda gözaltı sayısı 90’a yükseldi.

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07 Şub 2024 - 14:26 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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