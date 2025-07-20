Gaziosmanpaşa'da bir gecekonduda başlayan yangın, bitişikteki diğer gecekondulara sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında yaralanan olmazken, toplam 4 gecekondu yaşanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 00.15 sularında Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak'taki bir gecekonduda çıktı. Gecekonduda henüz bilinmeyen bir neden ile başlayan alevler, kısa sürede bitişikteki diğer gecekondulara da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmalarından sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, yangının ardından 4 gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

'ÇOCUKLARI ALDIĞIM GİBİ DIŞARIYA KAÇTIM'

Yangının çıktığı gecekonduda yaşayan Emine Balkan, "Eşim geldi sese kalktım. Buzdolabı yanıyormuş, çocukları aldığım gibi dışarıya kaçtım. Hemen itfaiyeyi aradım. Ondan sonra buzdolabı patladı herhalde. Diğer binalar da alev aldı" dedi.