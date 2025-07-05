Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde, Gabar Dağı'nın Yenidemir köyü mevkisinde dün saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle 11 saatte kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, geniş bir alana yayılarak büyük tehlike oluşturdu.

Gabar Dağı'ndaki Orman Yangını 11 Saatlik Mücadeleyle Söndürüldü

Yangına müdahale için bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 su tankeri de çalışmalara destek verdi. Toplamda 1 helikopter, 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 4 pikap ve 37 kişilik bir ekip, yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti.

Yangın, petrol kuyularına yakın bir bölgede devam ederken, karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangının yayılmasının önüne geçildi ve kontrol altına alındı.

Yangın Söndürüldü, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının 11 saat süren yoğun bir mücadelenin ardından kontrol altına alınmasının ardından, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan teknik ekipmanlar ve profesyonel personel, bu tür olayların önüne geçmek ve çevreye daha fazla zarar verilmesini engellemek için tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor.

Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da büyük çapta mal kaybı yaşanmazken, çevreye olan etkilerin azaltılması için titizlikle soğutma işlemleri sürdürülüyor.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yetkililer halkı yangın güvenliği konusunda dikkatli olmaya çağırdı. Yangına müdahale eden ekiplerin gayretli çalışmaları takdirle karşılanırken, çevresel zararın önlenmesi için alınan önlemler de hız kesmeden sürdürülüyor.

(DHA)