Furkan Hareketi Basın Birimi, 22 Temmuz’da Ankara’da dernek binalarına yönelik gerçekleştirilen mühürleme işlemleriyle ilgili kamuoyuna yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek bazı haber sitelerine tekzip gönderdi. Yapılan açıklamada, “alkol kullanımı nedeniyle mühürleme yapıldığı” ve “polisle arbede yaşandığı” yönündeki iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, mühürleme işleminin gerekçesinin alkol kullanımı değil, izinsiz lokal faaliyetiolarak belirtildiği ancak bunun da hukuki bir dayanağının bulunmadığı aktarıldı. Açıklamada, "Söz konusu binalar lokal değil, dernek binasıdır. Derneklere yalnızca üyelerin girmesi gerektiğine dair herhangi bir yasal zorunluluk yoktur" denildi.

Ayrıca, olay sırasında polis ile Furkan Hareketi mensupları arasında arbede yaşandığı yönündeki haberler de yalanlandı. Dernek açıklamasında, üyelerin hiçbir taşkınlık yapmadığı ve polise karşı gelmediği ifade edilerek “tek taraflı bir müdahale” yaşandığı vurgulandı.

TEKZİP METNİ YAYINLANMASI TALEBİDİR



Bazı haber sitelerinde 22 Temmuz 2025 tarihinde Furkan Hareketi’ne yönelik gerçekleştirilen hukuksuz mühürleme hadisesiyle ilgili asılsız ve yanıltıcı ifadeler kullanıldığını üzülerek görmekteyiz. Bu haberlerin kamuoyunu yanlış… pic.twitter.com/pDm1eSyTn4 — Furkan Hareketi (@furkanhareketi) July 23, 2025

Ne olmuştu?

22 Temmuz 2025 Salı günü, Ankara’da Furkan Hareketi’ne bağlı dört ayrı dernek binası mühürlenmişti. Olayın ardından dernek mensupları kararı protesto etmek için toplanmış, kolluk kuvvetleri ise kalabalığa müdahale etmişti. Bazı haber kaynaklarında çıkan haberlere göre, mühürlemenin “alkol kullanımı” gerekçesiyle yapıldığı ve polisle karşılıklı arbede yaşandığı iddia edilmişti. Ancak Furkan Hareketi bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek ilgili yayın kuruluşlarından tekzip metninin yayımlanmasını talep etti.