Furkan Hareketi Basın Birimi, 22 Temmuz’da Ankara’da dernek binalarına yönelik gerçekleştirilen mühürleme işlemleriyle ilgili kamuoyuna yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek bazı haber sitelerine tekzip gönderdi. Yapılan açıklamada, “alkol kullanımı nedeniyle mühürleme yapıldığı” ve “polisle arbede yaşandığı” yönündeki iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, mühürleme işleminin gerekçesinin alkol kullanımı değil, izinsiz lokal faaliyetiolarak belirtildiği ancak bunun da hukuki bir dayanağının bulunmadığı aktarıldı. Açıklamada, "Söz konusu binalar lokal değil, dernek binasıdır. Derneklere yalnızca üyelerin girmesi gerektiğine dair herhangi bir yasal zorunluluk yoktur" denildi.

Ayrıca, olay sırasında polis ile Furkan Hareketi mensupları arasında arbede yaşandığı yönündeki haberler de yalanlandı. Dernek açıklamasında, üyelerin hiçbir taşkınlık yapmadığı ve polise karşı gelmediği ifade edilerek “tek taraflı bir müdahale” yaşandığı vurgulandı.

Furkan Dernekleri

“Gazetecilik Suç Değildir, Özgür Basın Susturulamaz!”
“Gazetecilik Suç Değildir, Özgür Basın Susturulamaz!”
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Muhabir: Zehra Önen