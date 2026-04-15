Yerköy ve Çiçekdağı’nda “Anadolu İrfanı”na Yoğun İlgi!

Programın mimarı olan Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, Okul Müdürü Fatih Aşkın liderliğinde örnek bir organizasyona imza attı. Eğitimde İş Birliği Anadolu İrfanı Projesi’ni büyük bir özveriyle hazırlayan ekip, akademik ve kültürel açıdan dolu dolu bir program sunarak takdir topladı.
Gün boyu süren etkinliklerde sabah saatlerinde Çiçekdağı’nda dünya edebiyatının önemli isimlerinden Cengiz Aytmatov üzerine anlamlı bir program gerçekleştirildi. Öğleden sonra ise Türk hikâyeciliğinin güçlü kalemlerinden Mustafa Kutlu üzerine panel düzenlendi. Öğrencilerin panel başkanlıklarını üstlendiği oturumlar, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Yoğun katılımın olduğu programa; Sami Güçlü başta olmak üzere çok sayıda bürokrat, yerel yönetici, eğitimci ve öğrenci katıldı. Etkinlik, bölge genelinde geniş bir ilgi gördü.
Programın koordinasyonunu üstlenen Okul Müdürü Fatih Aşkın, sergilediği liderlik ve organizasyon kabiliyetiyle dikkat çekti. Eğitimde yalnızca akademik başarıyı değil, milli ve manevi değerleri de merkeze alan yaklaşımı katılımcılardan tam not aldı. Program sonunda konuşan Aşkın, emeği geçen öğretmenler Meltem Koçak, Gülşah Betül Kelekçibaşı, Atiye Işıksal, Fatma Deniz Akyol ve Ahmet Ersin Taşel’e teşekkür ederek, başarının ekip ruhuyla mümkün olduğunu vurguladı.
Yerköy ve Çiçekdağı’nın ortak emeğiyle hayata geçirilen Anadolu İrfanı Programı, kültürel mirasın genç nesillere aktarılması adına önemli bir adım olarak değerlendirilirken, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Program, içeriği ve güçlü katılımıyla uzun süre hafızalarda yer edecek nitelikte bir organizasyon olarak öne çıktı.