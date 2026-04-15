Yerköy ve Çiçekdağı’nda “Anadolu İrfanı”na Yoğun İlgi!

Programın mimarı olan Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, Okul Müdürü Fatih Aşkın liderliğinde örnek bir organizasyona imza attı. Eğitimde İş Birliği Anadolu İrfanı Projesi’ni büyük bir özveriyle hazırlayan ekip, akademik ve kültürel açıdan dolu dolu bir program sunarak takdir topladı.

Gün boyu süren etkinliklerde sabah saatlerinde Çiçekdağı’nda dünya edebiyatının önemli isimlerinden Cengiz Aytmatov üzerine anlamlı bir program gerçekleştirildi. Öğleden sonra ise Türk hikâyeciliğinin güçlü kalemlerinden Mustafa Kutlu üzerine panel düzenlendi. Öğrencilerin panel başkanlıklarını üstlendiği oturumlar, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Yoğun katılımın olduğu programa; Sami Güçlü başta olmak üzere çok sayıda bürokrat, yerel yönetici, eğitimci ve öğrenci katıldı. Etkinlik, bölge genelinde geniş bir ilgi gördü.