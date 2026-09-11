WhatsApp'ta depolama alanı açmanın kolay yolu

WhatsApp'ta gönderilen fotoğraf, video, belge ve diğer medya dosyaları zaman içerisinde telefonun depolama alanında önemli miktarda yer kaplayabilir. Özellikle çok sayıda grup sohbetinin bulunduğu hesaplarda, kullanılmayan içerikler fark edilmeden birikebilir. Telefonunuzun hafızası dolmaya başladıysa WhatsApp'ın depolama yönetimi araçlarını kullanarak hangi sohbetlerin ve dosyaların en fazla alanı tükettiğini görebilir, artık ihtiyaç duymadığınız içerikleri seçerek daha kolay şekilde temizleyebilirsiniz.

WhatsApp üzerinden her gün onlarca fotoğraf ve video gönderilip alınabiliyor. Bu içeriklerin tamamı gerekli olmadığı halde telefonda tutulduğunda depolama alanı kısa sürede azalabiliyor. Üstelik yalnızca galeride görünen fotoğraflara bakmak her zaman yeterli değil. Büyük dosyalar, çok kez iletilen içerikler ve belirli sohbetlerde biriken medya dosyaları da depolama kullanımını artırabiliyor. WhatsApp'ın kendi depolama yönetimi bölümü, bu içerikleri daha kolay tespit etmek için kullanılabilir.