Kalp krizi geçiren hasta için karla mücadele

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, kar nedeniyle kapalı olan köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Altınyayla ilçesine bağlı Tahyurt köyünün yolu kapandı.
Köyde kalan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mehmet Kaya'nın (65) yakınları durumu 112'ye haber verdi.
Sağlık ekipleri köy yolunun kapalı olması nedeniyle İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım istendi.
Karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla ambulans köye ulaştı.
İlk müdahalesi yapılan Kaya, ambulansla Altınyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muhabir: Anadolu Ajansı