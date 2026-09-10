Google'da arama yapmanın bilinmeyen yöntemleri

Google'da arama yaparken yalnızca kelimeleri yazıp sonuçlar arasında gezinmek zorunda değilsiniz. Arama motorunda kullanılan bazı özel ifadeler ve yöntemler, aradığınız bilgiye çok daha hızlı ulaşmanızı sağlayabilir. Belirli bir internet sitesindeki sonuçları listelemekten yalnızca belirli bir dosya türünü bulmaya kadar birçok farklı arama tekniği bulunuyor. Bu yöntemleri bilmek, özellikle sık araştırma yapan kullanıcıların zaman kazanmasına yardımcı olabilir.

Günlük hayatta Google'a genellikle birkaç kelime yazarak arama yapıyoruz. Ancak arama sorgusunu biraz daha kontrollü hazırlamak, karşımıza çıkan sonuçların sayısını azaltabilir ve doğrudan ihtiyacımız olan bilgilere ulaşmamızı kolaylaştırabilir. Özellikle tırnak işaretleri, eksi işareti ve `site:` gibi operatörler, Google'ın sonuçları belirli kurallara göre filtrelemesini sağlayabilir. İşte daha etkili arama yapmanıza yardımcı olabilecek bazı yöntemler.