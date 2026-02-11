Başkent’in ruhu objektife yansıdı

Başkent Ankara, sanatın da merkezi olma özelliğini sürdürüyor. Fotoğraf Sanat Kurumu Derneği (FSK) Üyesi Fotoğrafçı Gülten Yıldız, Ankara Barosu Atila Sav Sanat Galerisi’nde açtığı fotoğraf sergisiyle Başkent Ankara’yı sanatın diliyle yeniden anlattı. Tamamı Ankara temalı olan sergi, kentin tarihi, kültürel ve simgesel değerlerini farklı bakış açılarıyla bir araya getiriyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; sergide yer alan fotoğraflar, yalnızca bir kenti belgelemekle kalmıyor; Ankara’nın geçmişiyle bugününü, gündüzüyle gecesini, sessizliğiyle kalabalığını aynı çerçevede buluşturuyor.

“ANKARA’YI DUYGULARIMLA FOTOĞRAFLADIM”

Sonsöz Gazetesi’ne konuşan fotoğrafçı Gülten Yıldız, serginin tamamen Ankara’ya adanmış özel bir çalışma olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ben Gülten Yıldız. Ardahanlıyım ve Ankara’da yaşıyorum. 2010 yılından bu yana profesyonel olarak fotoğrafla ilgileniyorum. Bu sergimin en önemli özelliği, yalnızca Ankara il ve ilçelerini kapsayan bir fotoğraf sergisi olması.” Yıldız, Ankara denildiğinde akla gelen tüm simgeleri fotoğraflarında bilinçli olarak yer verdiğini vurguladı.

ULUS’TAN ANITKABİR’E, TARİHTEN SİMGEYE

Sergide; Ulus Atatürk Anıtı, Anıtkabir, Birinci ve İkinci Meclis binaları, Atakule, Etnografya Müzesi, Kocatepe Camii, Ankara Kalesi, tarihi Ankara yapıları ve Ankara simidi gibi kentin simgeleşmiş unsurları yer alıyor.

Fotoğraflar; yerden, gökten, sudan ve yansımalardan faydalanılarak çekildi. Yıldız, özellikle camileri fotoğraflamayı çok sevdiğini, farklı bakış açıları denemekten keyif aldığını ifade etti.

GECE, GÜNDÜZ, YAĞMUR VE SABIR

Fotoğraf tutkusunun çocukluk yıllarına dayandığını dile getiren Yıldız, zamanla bu ilginin güçlü bir sanatsal yolculuğa dönüştüğünü söyledi: “İçimde fotoğraf sevdası her zaman vardı. Önceleri gittiğim yerleri anı olarak çekiyordum, sonra bu tutkuya dönüştü. Gecesi, gündüzü, kışı, yağmuru, çamuru derken yıllar içinde çok sayıda fotoğraf birikti. Ancak istediğim gibi iki sergi ortaya çıkabildi.”

60 KARELİK SERGİ, 58’İ DUVARDA

Sergide toplam 60 fotoğraf yer alırken, galeri alanının fiziki koşulları nedeniyle 58 fotoğraf sergilenebildi. Serginin ana ağırlığını ise Anıtkabir fotoğrafları oluşturuyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel kareler; gündüz ve gece çekimleriyle, farklı tasarımlar ve kompozisyonlarla sergide yer aldı. 10 Kasım nöbet değişimi, Anıtkabir Müzesi’ndeki Atatürk’e ait görüntüler de serginin dikkat çeken bölümleri arasında bulunuyor.

ÖDÜLLÜ ANITKABİR FOTOĞRAFI VE YANSIMA TEKNİĞİ

Yıldız’ın sergide yer alan ödüllü Anıtkabir fotoğrafı, özel bir teknikle çekildi. Fotoğrafçı, bu kareyi şu sözlerle anlattı: “Bu fotoğrafım derece aldı. Anıtkabir’in yansımasını elde etmek için yere su döktüm ve yansıma tekniği kullandım. Bu kare benim için çok özel.”

