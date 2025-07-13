Turnuvanın çeyrek final bileti cebine koyan Filenin Sultanları, Sırbistan’ı mağlup ederek grubu galibiyetle tamamlamak istiyor.

Zorlu Rakipler Geride Kaldı

Milli takım, önceki iki maçta güçlü rakipler Çekya ve İtalya karşısında istediği sonuçları alamasa da topladığı 23 puanla son 8'e kalmayı başardı. Teknik ekip ve oyuncular, Sırbistan karşısında kazanarak moral depolamak istiyor.

Maç Detayları

Lig etabının kapanış mücadelesi, Hollanda’daki Omnisport Apeldoorn Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak ve TRT Spor ile Tabii platformlarından canlı yayınlanacak.