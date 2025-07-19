CHP'nin 5'inci Genel Başkanı Altan Öymen'den acı haber geldi. Bir süredir yoğun bakımda olan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin(CHP) eski genel başkanlarından ve usta gazeteci Altan Öymen, İstanbul'da hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Altan Öymen Kimdir?

Altan Öymen, uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra 1999-2000 yılları arasında CHP Genel Başkanlığı görevini üstlenmişti. ANKA Ajansı’nın kurucularındandır. Milliyet, Radikal ve Cumhuriyet gibi gazetelerde yazılar kaleme almış; siyasi yaşamı boyunca demokratik değerleri ve basın özgürlüğünü savunmuştur.