İlçedeki Çökek Yaylası Kırmızıburun mevkiinde dün saat 16.30 sıralarında orman yangını meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman işçisi gönderildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması üzerine çalışma başlattı. Bugün gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle birlikte büyüyen yangın, Payas'ta yerleşim yerlerinin yakınına kadar geldi. İkinci günüde süren söndürme çalışmalarında gece boyunca 9 yaylada 920 ev boşaltıldı, bin 870 vatandaş tahliye edildi.

Havadan müdahale yeniden başladı

404 araç ve bin 100 personelle karadan sürdürülen çalışmalara günün aydınlanmasıyla havadan yeniden başlandı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor, rüzgarın etkisinin düşmesiyle yangının yayılma hızının yavaşladığı bildirildi.

Gökhan KESKİNCİ-Yusuf YILDIZ/DÖRTYOL(Hatay),(DHA)-