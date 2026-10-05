Hekim Birliği Sendikası, 26, 27, 28 ve 30 Ekim tarihlerinde 4 günlük eylem yapılacağını duyurdu. Eylem kapsamında MHRS randevusu bulunmayan hastalara poliklinik hizmeti verilmeyecek. Normal polikliniklerde hasta başına en az 10 dakika, diş hekimliği polikliniklerinde ise en az 30 dakika ayrılacak.

Sendika ayrıca hekimlerin bilgisi ve onayı dışında ek hasta kaydı, muayene fişi veya ilave randevu oluşturulmamasını istedi.

Acil sağlık hizmetleri ile yatan hastalara yönelik zorunlu ve ertelenemez hizmetlerin ise kesintisiz sürdürüleceği bildirildi.