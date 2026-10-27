1. Çubuk Belediyesinin 02.10.2026 tarih ve 2026/172 Sayılı Meclis Kararı ile, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 191845 Ada 2 Parsel üzerinde bulunan havuz, hamam sauna ve müştemilatından oluşan taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 7 yıllığına kiraya verilecektir.

2. Kiraya verilecek taşınmaza ait ihaleye konu bilgiler aşağıda tabloda belirtildiği şekildedir.

S. No Mahalle Ada Parsel Cinsi Kira Süresi Yıllık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat 1 Yıldırım Beyazıt 191845/2 Havuz Hamam Sauna ve Müştemilatı 7 Yıl ₺700,000.00 ₺150,000.00

3. İhale 04.11.2026 Çarşamba günü saat:14.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

4. İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a) Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin nüfus kayıt örneği

b) Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi,

c) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,

d) İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz, şartname alındı, dosya teslim tutanağı.

e) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza Beyannamesi

f) Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,

g) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.

h) İhaleye katılacak kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi. (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak,)

i) Ortak girişim olması halinde, Ortaklık oluşturulduğuna dair, noter onaylı ortaklarca imzalanan sözleşme, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 4.maddedeki esaslara göre temin edecekleri belge,

5. İsteklilerin son 5 (beş) yıl içinde ve en az 1 (bir) yıl süreyle Hamam İşletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan almış olduğu belge,

6. Şartname 1.000,00- ₺ Karşılığında Çubuk Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir. İhale hakkında bilgi almak isteyenler, mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne müracaat edip bilgi alabilirler.

7. İstekliler yukarıda yazılı belgeleri bir dosya halinde 04.11.2026 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar ıslak imzalı olarak İhale Komisyonu adına Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

8. İsteklilere ilanen duyurulur.