CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı mesajında, ekonomik kriz ve adalet sorunlarına dikkat çekerek “Bu devletin sahibi millettir, safımız milletle birdir” dedi ve vatanı yeniden toparlama sözü verdi.

Birlik ve dayanışmayı öne çıkardı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı mesajında bu özel günün toplumsal bağları güçlendirdiğini vurguladı. Özel, “Bayramlar, milletimizin birliğini pekiştirir ve dayanışmayı artırır” ifadeleriyle birlik ruhuna dikkat çekti.

Bayram buruk geçiyor

Özel, ekonomik kriz ve adalet alanındaki sorunlara işaret ederek halkın bayramı buruk karşıladığını belirtti. “Sadece ekonomik krizle kalmıyoruz, aynı zamanda derin bir demokrasi ve adalet krizi yaşıyoruz” dedi.

Devlet-millet ilişkisine dikkat

Mesajında devletin görevine de değinen Özel, “Bizim safımız milletle birdir. Bu devletin gerçek sahibi millettir” sözleriyle devletin halk için çalışması gerektiğini hatırlattı.

Gelecek için söz

Özel, vatanın parçalanan yapısını yeniden birleştirme sözü vererek “Her yanı dağılmış bu evi, yani vatanımızı yeniden toparlayacağız” ifadelerini kullandı. Hüzün ve kırgınlıkların yerini kucaklaşmanın alacağını söyledi.

Bayram temennisi

Mesajını “Ramazan Bayramımız mübarek olsun” dileğiyle tamamlayan Özel, birlik ve beraberlik vurgusunu mesajın merkezine koydu.