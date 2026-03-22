Ramazan Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna geçen vatandaşlar, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Kocaeli, Sakarya ve Düzce kesimlerinde trafik zaman zaman durma noktasına kadar ulaştı.

Kocaeli geçişinde İstanbul yönünde trafik, Kandıra Gişeleri çıkışı sonrası Bekirdere Rampası mevkisinden başlayarak Gültepe ve Korutepe tünellerine kadar uzandı. Kartepe Gişeleri sonrası Alikahya Fatih Mahallesi çevresinde de yoğunluk dikkat çekti.

Düzce kesiminde ise Bolu Dağı ve çevresinde dönüş trafiği etkisini artırdı. Düzce gişeleri, Beyköy, Sinirci, Gölyaka, Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkilerinde araçlar yavaş ilerlerken, meydana gelen küçük çaplı kazalar nedeniyle trafik yer yer durdu. Bölgede oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Sakarya hattında ise Sapanca, Arifiye, Akyazı ve Hendek kesimlerinde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk yaşanırken, Ankara istikametinde de zaman zaman trafik arttı. D-100 kara yolunda ise her iki yönde ulaşımın normal seyrettiği bildirildi. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Akyazı ve Hendek gişelerinde de yoğunluk gözlendi.

Öte yandan Karabük’ün Eskipazar ilçesi sınırlarında D-100 kara yolunun 13 kilometrelik bölümünde de dönüş trafiği nedeniyle yoğunluk oluştu.

Bölgede jandarma, polis ve karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.