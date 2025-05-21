Nevşehir, Avanos'da sıradışı bir olay meydana geldi. Balon turuyla Peribacalarını ve Kapadokya'daki vadileri gökyüzünden seyretmek isteyen turistlerin bulunduğu sıcak hava balonu, zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Balondan inerek yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklara çıkan 20 turist mahsur kaldı. Mahsur kalan turistlerin kurtarılması için AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Edinilen Bilgilere göre olay, saat 08.00 sıralarında Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonu, bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yakınında bulunan kayalıklara zorunlu iniş yaptı. Balondaki 20 turist, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklara indirildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken sıcak hava balonu, itfaiyenin çalışması sonrasında yeniden havalandı. Meydana gelen olay sırasında herhangi bir yaralanma meydana gelmezken kayalıklarda mahsur kalan 20 turistin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.