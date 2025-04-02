Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
“Çalışanın, üretenin, ihracat yapanın yanında olmaya devam edeceğiz. Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin, istihdam oluşturan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ekmeğiyle, helal kazancıyla oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır”
Çalışanın, üretenin, ihracat yapanın yanında olmaya devam edeceğiz.🇹🇷— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) April 1, 2025
Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin, istihdam oluşturan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ekmeğiyle, helal kazancıyla oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır.#BoykotDeğilMilliZarar pic.twitter.com/oEJKfs2k5G
Muhabir: Haber Merkezi