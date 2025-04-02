Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

“Çalışanın, üretenin, ihracat yapanın yanında olmaya devam edeceğiz. Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin, istihdam oluşturan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ekmeğiyle, helal kazancıyla oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır”

24. Adana Tiyatro Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı 24. Adana Tiyatro Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı

Muhabir: Haber Merkezi