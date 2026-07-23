AŞEVİ İÇİN MUHTELİF GIDA , SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ, KIRMIZI ET VE TAVUK ÜRÜNLERİ İLE PLASTİK MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1342323

1- İdarenin 1.1. Adı : MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Mamak Cad. No:181 MAMAK/ANKARA 1.3. Telefon numarası : 03125507077 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 14.08.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Mamak Belediyesi Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü Satın alma Birimi Mamak Cad. No:181 Zemin Kat Mamak/ANKARA



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : AŞEVİ İÇİN MUHTELİF GIDA , SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ, KIRMIZI ET VE TAVUK ÜRÜNLERİ İLE PLASTİK MALZEME ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Aşevi İçin Muhtelif Gıda, Süt ve Süt Ürünleri, Kırmızı Et Ve Tavuk Ürünleri İle Plastik Malzemesi Alımı 1. Kısım: Muhtelif Gıda Malzemesi Alımı : 42 Kalem 2. Kısım: Süt ve Süt Ürünleri Alımı : 5 Kalem 3. Kısım: Kırmızı Et Ürünleri Alımı : 1 Kalem 4.Kısım : Tavuk Ürünleri Alımı : 2 Kalem 5. Kısım: Plastik Malzemesi Alımı : 1 Kalem

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mamak Belediyesi Aşevi : General Zeki Doğan Mah. 539. Sokak Mamak/ANKARA 3.4. Süresi/teslim tarihi : 1. Kısım Temel Gıda Sözleşme imzalandıktan sonra İdarenin talebi doğrultusundan 4 Ay süre içinde haftalık olarak; (İdare istediği taktirde teslim süresinde ve miktarında değişiklik yapabilir) 2. Kısım Süt Ve Süt Ürünleri Sözleşme imzalandıktan sonra İdarenin talebi doğrultusundan 4 Ay süre içinde haftalık olarak; teslim edilecektir.(İdare istediği taktirde teslim süresinde ve miktarında değişiklik yapabilir) 3. Kısım Kırmızı Et Ürünleri Sözleşme imzalandıktan sonra İdarenin talebi doğrultusundan 4 Ay süre içinde haftalık olarak; teslim edilecektir.(İdare istediği taktirde teslim süresinde ve miktarında değişiklik yapabilir) 4. Kısım Tavuk Ürünleri Ürünleri Sözleşme imzalandıktan sonra İdarenin talebi doğrultusundan 4 Ay süre içinde haftalık olarak; teslim edilecektir.(İdare istediği taktirde teslim süresinde ve miktarında değişiklik yapabilir) 5. Kısım Plastik Ve Kağıt Ambalaj Ürünleri Sözleşme imzalandıktan sonra İdarenin talebi doğrultusundan 4 Ay süre içinde haftalık olarak; (İdare istediği taktirde teslim süresinde ve miktarında değişiklik yapabilir) 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanır



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası)/Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi

İşletme Kayıt Belgesi 4.3.2. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Kayıt Bilgileri 4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



