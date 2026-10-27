Ankaray İşletme Şube Müdürlüğü Araç Bakım Biriminde Kullanılmak Üzere Elektronik Kontrol Ekipmanları Malzeme Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1953013

1- İdarenin 1.1. Adı : ANKARA ELEKTRİK, HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : Hacı Bayram Mahallesi Sanayi Caddesi No:2 ALTINDAĞ/ANKARA 1.3. Telefon numarası : 03123545933 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 12.11.2026 - 15:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Satınalma Şube Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi No: 9 Kat: 1 Toplantı Salonu - 06370 Macunköy -Yenimahalle/ANKARA

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Ankaray İşletme Şube Müdürlüğü Araç Bakım Biriminde Kullanılmak Üzere Elektronik Kontrol Ekipmanları Malzeme Mal Alımı İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 42 Kalem Mal Alımı Ankaray İşletme Şube Müdürlüğü Araç Bakım Biriminde Kullanılmak Üzere Elektronik Kontrol Ekipmanları Malzeme Mal Alımı İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ankaray İşletme Şube Müdürlüğü Nergiz Sokak No:2 Söğütözü Yenimahalle/ANKARA 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 150(yüzelli) gündür. Teslim Yeri : Ankaray İşletme Şube Müdürlüğü Nergiz Sokak No:2 Söğütözü Yenimahalle/ANKARA Nakliye ile ilgili tüm giderler ve ortaya çıkabilecek zarar/ziyanlar yüklenicinin sorumluluğundadır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gündür.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.