Melisa SAPAZ/Zehra ÖNEN

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise sığınacak kapalı alanlar arayarak yağmurun dinmesini bekledi.

Fırtına, özellikle Keçiören ve Çankaya ilçelerinde etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Mamak Cengizhan Mahallesi’nde ise bir apartmanın çatısı yerinden koparak çevreye savruldu.

DİKMEN'DE YAŞANAN SEL VATANDAŞA ZOR ANLAR YAŞATTI!

Dikmen semtinde yaşayan bazı vatandaşlar, sosyal medyada evlerinde mahsur kaldıklarını belirterek sele kapılan araçlarının görüntülerini paylaştı. Alt yapı yetersizliğine tepki gösteren vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Telefonlarının kameralarından yaşanan seli kaydeden vatandaşlar Belediyenin altyapı yetersizliğine isyanlarını dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan sağanak ve olumsuz hava koşullarıyla mücadele kapsamında 1.869 araç ve 2.312 personel sahada görev yaptı.