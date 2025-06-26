ESAS NO : 2019/677 Esas

KARAR NO : 2025/288

DAVALI : SANAE ALLAOUI - Fas Krallığı Uyruklu

Davacı MEHMET KARAYALÇIN tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile S***k ve H****e oğlu, **/**/1991 doğumlu, 127*****786 TC kimlik numaralı Davacı MEHMET KARAYALÇIN ile Davalı Fas Cumhuriyeti Uyruklu SANAE ALLAOUI TMK'nun evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile BOŞANMALARINA,

2- Davacı tarafın maddi manevi tazminat, ziynet ve eşya alacağı, tedbir yoksulluk nafakası ve mal rejiminden kaynaklı alacak, yargılama gideri ve vekalet ücreti talebi olmadığından bu hususlarla ilgili ayrıca hüküm tesisine yer olmadığına,

Dair verilen karar, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı. 06/05/2025

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/05/2025